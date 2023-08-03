RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мудрик приложился к спасению "Челси" в спарринге против "Боруссии"

Фото: Михаил Мудрик провел третий поединок в межсезонье (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Михаил Мудрик провел очередной контрольный матч в составе лондонского "Челси", приложившись к результативной ничьей против дортмундской "Боруссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Челси" – "Боруссия" Д – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

Вингер сборной Украины начал спарринг на скамейке запасных, но появился на поле уже в первой половине. Мудрик заменил травмированного Нкунку на 22-й минуте. Партнерами украинцами в атакующей линии "синих" стали Стерлинг (правый фланг), Чуквуэмека (под нападающим) и Джексон (центрфорвард).

Впрочем, героями "Челси" стали другие. Правда, сначала немецкий гранд открыл счет. "Шмели" воспользовались стандартом, после розыгрыша которого Вольф перед воротами подправил передачу Алле в сетку. Лондонцы отыгрались на предпоследней минуте – Мудрик подал штрафную с правого фланга, а Берстоу после нескольких попыток пробить забил головой.

Для украинской звезды матч против "Боруссии" стал третьим в межсезонье-2023. Ранее он сыграл по тайму в спаррингах с "Брайтоном" и "Ньюкаслом". Статистика Мудрика – 3 матча, 159 минут, 1 гол, 1 ассист.

В грядущем сезоне "Челси" будет выступать только на внутренней арене. В стартовом туре английской Премьер-лиги "синие" сыграют дома против "Ливерпуля". Матч состоится на "Стэмфорд Бридж" 13 августа.

К слову, мадридский "Реал" определился с ценником Лунина в летнее трансферное окно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧелсиБоруссия