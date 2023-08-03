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Мудрик доклався до порятунку "Челсі" в спарингу проти "Боруссії" Д

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Чикаго, Четвер 03 серпня 2023 10:58
Мудрик доклався до порятунку "Челсі" в спарингу проти "Боруссії" Д Фото: Михайло Мудрик провів третій поєдинок у міжсезоння (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Українець Михайло Мудрик провів черговий контрольний матч у складі лондонського "Челсі", доклавшись до результативної нічиєї проти дортмундської "Боруссії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Челсі" – "Боруссія" Д – 1:1

Голи: Берстоу, 89 – Вольф, 80

Вінгер збірної України розпочав спаринг на лаві запасних, але з'явився на полі вже в першій половині. Мудрик замінив травмованого Нкунку на 22-й хвилині. Партнерами українцями в атакувальній лінії "синіх" стали Стерлінг (правий фланг), Чуквуемека (під нападником) і Джексон (центрфорвард).

Утім, героями "Челсі" стали інші. Щоправда, спершу німецький гранд відкрив рахунок. "Джмелі" скористалися стандартом, після розіграшу якого Вольф перед воротами підправив передачу Аллє в сітку. Лондонці відігралися на передостанній хвилині – Мудрик подав штрафний із правого флангу, а Берстоу після кількох спроб пробити забив головою.

Для української зірки матч проти "Боруссії" став третім у міжсезоння-2023. Раніше він зіграв по тайму в спарингах із "Брайтоном" і "Ньюкаслом". Статистика Мудрика – 3 матчі, 159 хвилин, 1 гол, 1 асист.

У прийдешньому сезоні "Челсі" виступатиме лише на внутрішній арені. У стартовому турі англійської Прем'єр-ліги "сині" зіграють вдома проти "Ліверпуля". Матч відбудеться на "Стемфорд Брідж" 13 серпня.

До слова, мадридський "Реал" визначився з цінником Луніна в літнє трансферне вікно.

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