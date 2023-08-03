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Мудрик приложился к спасению "Челси" в спарринге против "Боруссии"

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Чикаго, Четверг 03 августа 2023 10:58
Мудрик приложился к спасению "Челси" в спарринге против "Боруссии" Фото: Михаил Мудрик провел третий поединок в межсезонье (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Михаил Мудрик провел очередной контрольный матч в составе лондонского "Челси", приложившись к результативной ничьей против дортмундской "Боруссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Челси" – "Боруссия" Д – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

Вингер сборной Украины начал спарринг на скамейке запасных, но появился на поле уже в первой половине. Мудрик заменил травмированного Нкунку на 22-й минуте. Партнерами украинцами в атакующей линии "синих" стали Стерлинг (правый фланг), Чуквуэмека (под нападающим) и Джексон (центрфорвард).

Впрочем, героями "Челси" стали другие. Правда, сначала немецкий гранд открыл счет. "Шмели" воспользовались стандартом, после розыгрыша которого Вольф перед воротами подправил передачу Алле в сетку. Лондонцы отыгрались на предпоследней минуте – Мудрик подал штрафную с правого фланга, а Берстоу после нескольких попыток пробить забил головой.

Для украинской звезды матч против "Боруссии" стал третьим в межсезонье-2023. Ранее он сыграл по тайму в спаррингах с "Брайтоном" и "Ньюкаслом". Статистика Мудрика – 3 матча, 159 минут, 1 гол, 1 ассист.

В грядущем сезоне "Челси" будет выступать только на внутренней арене. В стартовом туре английской Премьер-лиги "синие" сыграют дома против "Ливерпуля". Матч состоится на "Стэмфорд Бридж" 13 августа.

К слову, мадридский "Реал" определился с ценником Лунина в летнее трансферное окно.

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