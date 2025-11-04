ua en ru
"Мудре рішення": Тимошенко прокоментувала вихід Латвії із Стамбульської конвенції

Вівторок 04 листопада 2025 13:34
"Мудре рішення": Тимошенко прокоментувала вихід Латвії із Стамбульської конвенції Фото: Юлія Тимошенко прокоментувала вихід Латвії зі Стамбульської конвенції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко привітала рішення латвійського парламенту про вихід зі Стамбульської конвенції, зазначивши, що воно ухвалене "в інтересах майбутнього дітей та держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Юлії Тимошенко у Facebook.

Як зазначила нардепка, сейм Латвії після понад 12 годин обговорень проголосував за вихід країни зі Стамбульської конвенції. Таким чином Латвія стала першою серед держав-членів ЄС, яка ухвалила рішення про денонсацію цього договору.

Тимошенко привітала народ Латвії з цим рішенням парламенту, назвавши його "історичним та мудрим".

"Захоплюсь сміливістю латвійських колег, які наважилися визнати власну помилку та виправити її. Заради міцності держави, заради майбутнього їхніх дітей", - написала вона.

Лідерка політсила також зазначила, що "Батьківщина" була єдиною з українських парламентських партій, яка не голосувала за ратифікацію Стамбульської конвенції, адже, на її думку, цей договір руйнує "споконвічні родинні цінності".

"Вірю, що після війни та приходу до влади патріотичних сил, які відстоюють національний суверенітет та природні для народу України цінності, рішення про вихід зі Стамбульської конвенції ухвалить і Верховна рада України", - висловила сподівання Тимошенко.

Вона додала, що Україна є демократичною та толерантною країною, і дорослі люди мають повне право і повну свободу вести своє особисте життя, як вважають за потрібне, однак ідей ЛГБТ не має бути у вихованні дітей.

