"Мудрое решение": Тимошенко прокомментировала выход Латвии из Стамбульской конвенции

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поприветствовала решение латвийского парламента о выходе из Стамбульской конвенции, отметив, что оно принято "в интересах будущего детей и государства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Юлии Тимошенко в Facebook.

Как отметила нардеп, сейм Латвии после более чем 12 часов обсуждений проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции. Таким образом, Латвия стала первой среди государств-членов ЕС, которая приняла решение о денонсации этого договора.

Тимошенко приветствовала народ Латвии с этим решением парламента, назвав его "историческим и мудрым".

"Восторгаюсь смелостью латвийских коллег, которые решились признать собственную ошибку и исправить ее. Ради крепости государства, ради будущего их детей", - написала она.

Лидер политсилы также отметила, что "Батькивщина" была единственной из украинских парламентских партий, которая не голосовала за ратификацию Стамбульской конвенции ведь, по ее мнению, этот договор разрушает "исконные семейные ценности".

"Верю, что после войны и прихода к власти патриотических сил, отстаивающих национальный суверенитет и природные для народа Украины ценности, решение о выходе из Стамбульской конвенции примет и Верховная рада Украины", - выразила надежду Тимошенко.

Она добавила, что Украина является демократической и толерантной страной, и взрослые люди имеют полное право и полную свободу вести свою личную жизнь, как считают нужным, однако идей ЛГБТ не должно быть в воспитании детей.