Мстят за НАТО. Российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии

В Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого, является недавняя заявка страны на членство в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По данным журналистов, интернет-сайт финского парламента подвергся хакерской атаке. За кибератакой стоит группа российских хакеров "NoName057(16)". В заявлении злоумышленников говорится, что сайт парламента они атаковали из-за стремления Финляндии вступить в НАТО.

"Решили посетить с "дружеским" визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО", - говориться в сообщении от хакеров.

В парламенте подтвердили атаку на сайт и заявили, что будут принимать меры для противодействия кибератакам совместно с центром кибербезопасности.