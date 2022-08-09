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Мстят за НАТО. Российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии

Фото: мстят за НАТО. Российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого, является недавняя заявка страны на членство в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным журналистов, интернет-сайт финского парламента подвергся хакерской атаке. За кибератакой стоит группа российских хакеров "NoName057(16)". В заявлении злоумышленников говорится, что сайт парламента они атаковали из-за стремления Финляндии вступить в НАТО.

"Решили посетить с "дружеским" визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО", - говориться в сообщении от хакеров.

В парламенте подтвердили атаку на сайт и заявили, что будут принимать меры для противодействия кибератакам совместно с центром кибербезопасности.

Напомним, что ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которой назвали самой масштабной за последние годы.

Также российские киберпреступники атаковали ДТЭК с целью дестабилизации энергосистемы.

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Российская ФедерацияФинляндия