Мстят за НАТО. Российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии

В Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого, является недавняя заявка страны на членство в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По данным журналистов, интернет-сайт финского парламента подвергся хакерской атаке. За кибератакой стоит группа российских хакеров "NoName057(16)". В заявлении злоумышленников говорится, что сайт парламента они атаковали из-за стремления Финляндии вступить в НАТО.
"Решили посетить с "дружеским" визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО", - говориться в сообщении от хакеров.
В парламенте подтвердили атаку на сайт и заявили, что будут принимать меры для противодействия кибератакам совместно с центром кибербезопасности.
Напомним, что ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которой назвали самой масштабной за последние годы.
Также российские киберпреступники атаковали ДТЭК с целью дестабилизации энергосистемы.
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