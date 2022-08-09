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Мстять за НАТО. Російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії

Фото: мстять за НАТО. Російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

У Фінляндії заявили, що один з їх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього, є нещодавня заявка країни на членство у НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними журналістів, інтернет-сайт фінського парламенту зазнав хакерської атаки. За кібератакою стоїть група російських хакерів "NoName057(16)". У заяві зловмисників йдеться, що сайт парламенту вони атакували через прагнення Фінляндії вступити у НАТО.

"Вирішили відвідати з "дружнім" візитом сусідню Фінляндію, влада якої так прагне до НАТО", - йдеться у повідомленні від хакерів.

У парламенті підтвердили атаку на сайт та заявили, що вживатимуть заходів для протидії кібератакам спільно з центром кібербезпеки.

Нагадаємо, що раніше російські хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.

Також російські кіберзлочинці атакували ДТЕК з метою дестабілізації енергосистеми.

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