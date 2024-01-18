МСЕКи перестануть існувати: у МОЗ розкрили деталі реформи лікарських комісій

"У реформі МСЕК фактично є дві важливі складові, по яких ми рухаємося. Перша складова реформи – це швидке рішення для вдосконалення системи, яка є зараз. Ми провели аналіз поточної системи, провели перевірки роботи медико-соціальних експертних комісій в усіх регіонах нашої країни. За результатами перевірок виявлені й недоліки, і питання, над якими зараз працюємо", – зазначила Марина Карчевич.

Серед основних викликів, за її словами, – суттєва недоукомплектованість МСЕК, нестача лікарських кадрів, недостатнє забезпечення комп'ютерною технікою, щоб лікарі могли зареєструватися і працювати в електронній системі охорони здоров'я. Також виявили недоліки в освітній складовій: в навчанні лікарів, як коректно заповнювати документи згідно з вимогами законодавства.

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За результатами перевірок експерти МОЗ вибрали кілька сотень справ і направили їх на повторний огляд, поінформували правоохоронні органи. Частково ці проблеми виникли через збільшення навантаження. Бо через війну в країні зросла кількість людей з інвалідністю, додали у МОЗ.

Фото: Процес отримання медичних та соціальних послуг мають автоматизувати (АрміяInform)

"Друга частина реформи – більш широка і потребує часу. Ідея в тому, щоб впровадити міжнародні інструменти – не тільки у сфері охороні здоров'я, а й дотичних галузях. Це має бути єдиний інструмент для різних сфер, він дозволить стандартизовано виявляти потреби людей, і які їм потрібні послуги. Ключова ідея реформи в тому, щоб максимально повернути людину до звичайного буденного життя, і повернути в тому числі її економічну активність", – додала заступниця міністра.

Наприклад, якщо пацієнт втратив функціональність і не може працювати на попередній роботі, його мають забезпечити переосвітою. А далі в роботу включається центр зайнятості та допомагає знайти роботу.

Для цього має запрацювати обмін даними між сферами охорони здоров'я, соціальна сфера, економічна сфера зайнятості та освітня, уточнили у відомстві.

"Коли повноцінно запрацює ця реформа, МСЕКи як такі перестануть існувати. Бо фактично буде автоматизований весь процес, буде використання міжнародних стандартів. Ми розуміємо, що реформа складна, бо повністю перевертає світогляд підходів до людей з інвалідністю. Тому має бути спершу перехідний період. Наступного року, сподіваємося, процес запуститься і запрацює", – підсумувала Марія Карчевич.