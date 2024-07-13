МСЕК може призначити групу інвалідності заочно: що для цього потрібно

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Чи треба переоформлювати групу інвалідності під час війни

Під час воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. Експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності.

Тепер, якщо людина звертається для встановлення інвалідності, але не може прибути на огляд, МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я.

Якщо доросла людина чи дитина за певних обставин не може пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування.

Всі виплати та відповідні пільги зберігаються за людиною до закінчення строку проходження повторного огляду.

Чи можна оформити інвалідність з-за кордону

Щоб оформити довідку про інвалідність з-за кордону, людина має надіслати необхідні медичні документи українською мовою своєму сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088/о "Направлення на МСЕК".

Фото: Отримати групу інвалідності можна заочно, перебуваючи за кордоном (freepik.com)

Далі пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія. За її рішенням пацієнта скерують на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

Якщо людина не може прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно за направленням ЛКК.

Якщо під час перебування за кордоном термін дії довідки про інвалідність завершився, його автоматично вважають продовженим на весь час дії воєнного стану на території України і впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування.

Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

Але якщо дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, бо критерії інвалідності дітей відрізняються від критеріїв інвалідності дорослих.

Тоді дитина має пройти обстеження за кордоном. Ці медичні документи треба перекласти українською мовою і направити їх своєму лікарю в Україну. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

Які документи потрібні для проходження МСЕК

Під час звернення до МСЕК необхідно мати документи, які підтверджують стійке порушення функцій організму через захворювання, наслідки травм або вроджені вади, які призводять до обмеження нормальної життєдіяльності людини.

Фото: Медичний заклад (gettyimages.com)

Крім того, необхідно пред’явити:

паспорт або ID картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);

направлення на МСЕК (форма №088/о);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів) та амбулаторну картку хворого;

інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності.

Якщо є підстави провести медико-соціальної експертизу заочно, комісія проводить її упродовж 3 робочих днів із дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії.

Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, звертайтеся телефоном на гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19.