МСЭК может назначить группу инвалидности заочно: что для этого нужно

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Нужно ли переоформлять группу инвалидности во время войны

В период военного положения на территории Украины процедура проведения медико-социальной экспертизы упрощена. Экспертиза проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии независимо от места регистрации, проживания или пребывания граждан, которые обращаются для установления группы инвалидности.

Теперь, если человек обращается за установлением инвалидности, но не может прибыть на осмотр, МСЭК может принимать такое решение заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения.

Если взрослый человек или ребенок при определенных обстоятельствах не может пройти обследование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным во время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Все выплаты и соответствующие льготы сохраняются за человеком до истечения срока повторного осмотра.

Можно ли оформить инвалидность из-за границы

Чтобы оформить справку об инвалидности из-за границы, человек должен отправить необходимые медицинские документы на украинском языке своему семейному или лечащему врачу на территории Украины для оформления формы 088/о "Направление на МСЭК".

Фото: Получить группу инвалидности можно заочно, пребывая за границей (freepik.com)

Далее пакет документов будет рассматривать врачебно-консультативная комиссия. По ее решению пациента направят на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности.

Если человек не может прибыть на осмотр, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности заочно по направлению ВКК.

Если во время пребывания за границей срок действия справки об инвалидности завершился, его автоматически считают продленным во время военного положения на территории Украины и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Также продлевается срок действия процентов потери трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.

Но если ребенку, который имеет инвалидность и находится за границей, исполнилось 18 лет, он должен пройти медико-социальную экспертизу на МСЭК, потому что критерии инвалидности детей отличаются от критериев инвалидности взрослых.

Тогда ребенок должен пройти обследование за границей. Эти медицинские документы нужно перевести на украинский язык и направить их своему врачу в Украину. Врач оформит форму 088/о, а ЛКК направит документы на МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.

Какие документы нужны для прохождения МСЭК

При обращении в МСЭК необходимо иметь документы, подтверждающие стойкое нарушение функций организма из-за заболевания, последствий травм или врожденных пороков, которые приводят к ограничению нормальной жизнедеятельности человека.

Фото: Медицинское учреждение (gettyimages.com)

Кроме того, необходимо предъявить:

паспорт или ID карту с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

военный билет (копию) или временное удостоверение (для военнообязанных, призывников);

направление на МСЭК (форма №088/о);

медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты форма 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного форма 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные выводы профильных областных специалистов) и амбулаторную карту больного;

другие дополнительные документы при необходимости подтверждения той или иной причины инвалидности.

Если есть основания провести медико-социальную экспертизу заочно, комиссия проводит ее в течение 3 рабочих дней со дня поступления направления врачебно-консультативной комиссии.

Если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушают ваши права, обращайтесь по телефону на горячую линию Минздрава: 0 800 60 20 19.