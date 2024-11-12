МСЕК ліквідують. Шмигаль анонсував новий механізм, який можна пройти і заочно

Глава уряду наголосив, що стару систему МСЕК замінить дієвий механізм, який орієнтований на людину та її потреби.

За словами Шмигаля, перший крок у цьому процесі вже зроблено - до Ради спрямували законопроект, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

Прем'єр уточнив, що лікарі-практики у складі експертних команд об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

"Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця до її потреб", - розповів Шмигаль.