Мріяв про яблуко рік: помер звільнений з полону військовий Дмитро Шаповалов

Нагадаємо, у четвер, 12 червня, Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими - додому повернулися важкопоранені й тяжкохворі військові. Серед них - захисники Маріуполя, бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інші, деяких вважали зниклими безвісти. Це вже другий етап обміну за домовленостями у Стамбулі. Усім звільненим нададуть медичну, психологічну допомогу та компенсації.

РБК-Україна також розповідало про військового, який повернувся з російського полону у свій день народження.

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