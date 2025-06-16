Мрія тисяч абітурієнтів: топ-університети Польщі, де хочуть навчатися українці

Польські університети дедалі активніше приваблюють студентів не лише з Європи, а й з України. За даними Міністерства науки і вищої освіти Польщі, у 2023-2024 роках близько 45 тисяч наших громадян вибрали цю країну для здобуття вищої освіти, це майже половина від загальної кількості іноземних студентів у Польщі.
РБК-Україна із посиланням на Otouczelnie.pl розповідає про те, які вищі навчальні заклади у Польщі є найпрестижнішими.
За кількістю заявок на вступ торік найпопулярнішим ВНЗ став Варшавський університет. На другому місці - Ягеллонський університет у Кракові, а на третьому - Гданський політехнічний університет.
Рейтинг державних академічних університетів (за кількістю заявок):
Найпопулярніші приватні вищі навчальні заклади (за кількістю заявок):
Українці мають право здобувати вищу освіту у Польщі навіть на безкоштовній основі. Для цього потрібно володіти польською мовою на рівні С1. Свої знання слід підтвердити Державним сертифікатом.
Більшість державних польських ВНЗ вимагають від українців результатів НМТ, втім деяким приватним університетам їх надавати не обов'язково. Також українці повинні мати документи, які легалізують перебування у країні: карту поляка, PESEL UKR чи студентську візу.
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