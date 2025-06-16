Мечта тысяч абитуриентов: топ-университеты Польши, где хотят учиться украинцы

Польские университеты все активнее привлекают студентов не только из Европы, но и из Украины. В 2023-2024 годах около половины иностранных студентов в Польше составляли украинцев, а это почти 45 тысяч.
РБК-Украина со ссылкой на Otouczelnie.pl рассказывает о том, какие высшие учебные заведения в Польше являются самыми престижными.
По количеству заявок на поступление в прошлом году самым популярным вузом стал Варшавский университет. На втором месте - Ягеллонский университет в Кракове, а на третьем - Гданьский политехнический университет.
Рейтинг государственных академических университетов (по количеству заявок):
Самые популярные частные высшие учебные заведения (по количеству заявок):
Украинцы имеют право получать высшее образование в Польше даже бесплатно. Для этого нужно владеть польским языком на уровне С1. Свои знания стоит подтвердить Государственным сертификатом.
Большинство государственных польских вузов требуют от украинцев результатов НМТ, но некоторым частным университетам их предоставлять не обязательно. Также украинцы должны иметь документы, легализующие пребывание в стране: карту поляка, PESEL UKR или студенческую визу.
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