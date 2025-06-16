Мечта тысяч абитуриентов: топ-университеты Польши, где хотят учиться украинцы

Рейтинг лучших университетов в Польше

По количеству заявок на поступление в прошлом году самым популярным вузом стал Варшавский университет. На втором месте - Ягеллонский университет в Кракове, а на третьем - Гданьский политехнический университет.

Рейтинг государственных академических университетов (по количеству заявок):

Варшавский университет - 46 484;

Ягеллонский университет в Кракове - 34 507;

Гданьский политехнический университет - 32 722;

Варшавский политехнический университет - 32 416;

Университет имени Адама Мицкевича в Познани - 26 706;

Гданьский университет - 25 970;

Познанский политехнический университет - 25 676;

Автономный институт науки и техники имени Станислава Сташица в Кракове - 24 258;

Лодзинский университет - 22 457;

Вроцлавский университет - 21 759.

Варшавский университет стал самым популярным среди поступающих в прошлом году (скриншот eurostudy.info)

Самые популярные частные высшие учебные заведения (по количеству заявок):

Варшавская академия экономики и гуманитарных наук - 6 420;

Университет SWPS - 5 825;

Академия WSB - 4 976;

Университет WSB Merito в Познани - 4 336;

Университет финансов и бизнеса Вислы - 4 037;

Люблинская академия WSEI - 3 306;

Университет WSB Merito в Гданьске - 2 984;

Университет Лазарского в Варшаве - 2 738;

Польско-японская академия информационных технологий - 2 665;

Университет WSB Merito во Вроцлаве - 2 604.

Варшавская академия экономики и гуманитарных наук (скриншот сайта eurostudy.info)

Как украинцам поступить в польские вузы

Украинцы имеют право получать высшее образование в Польше даже бесплатно. Для этого нужно владеть польским языком на уровне С1. Свои знания стоит подтвердить Государственным сертификатом.

Большинство государственных польских вузов требуют от украинцев результатов НМТ, но некоторым частным университетам их предоставлять не обязательно. Также украинцы должны иметь документы, легализующие пребывание в стране: карту поляка, PESEL UKR или студенческую визу.