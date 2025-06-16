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Мечта тысяч абитуриентов: топ-университеты Польши, где хотят учиться украинцы

Польша, Понедельник 16 июня 2025 13:35
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Мечта тысяч абитуриентов: топ-университеты Польши, где хотят учиться украинцы Ягеллонский университет в Кракове попал в тройку лучших вузов Польши (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Польские университеты все активнее привлекают студентов не только из Европы, но и из Украины. В 2023-2024 годах около половины иностранных студентов в Польше составляли украинцев, а это почти 45 тысяч.

РБК-Украина со ссылкой на Otouczelnie.pl рассказывает о том, какие высшие учебные заведения в Польше являются самыми престижными.

Рейтинг лучших университетов в Польше

По количеству заявок на поступление в прошлом году самым популярным вузом стал Варшавский университет. На втором месте - Ягеллонский университет в Кракове, а на третьем - Гданьский политехнический университет.

Рейтинг государственных академических университетов (по количеству заявок):

  • Варшавский университет - 46 484;
  • Ягеллонский университет в Кракове - 34 507;
  • Гданьский политехнический университет - 32 722;
  • Варшавский политехнический университет - 32 416;
  • Университет имени Адама Мицкевича в Познани - 26 706;
  • Гданьский университет - 25 970;
  • Познанский политехнический университет - 25 676;
  • Автономный институт науки и техники имени Станислава Сташица в Кракове - 24 258;
  • Лодзинский университет - 22 457;
  • Вроцлавский университет - 21 759.

Мечта тысяч абитуриентов: топ-университеты Польши, где хотят учиться украинцыВаршавский университет стал самым популярным среди поступающих в прошлом году (скриншот eurostudy.info)

Самые популярные частные высшие учебные заведения (по количеству заявок):

  • Варшавская академия экономики и гуманитарных наук - 6 420;
  • Университет SWPS - 5 825;
  • Академия WSB - 4 976;
  • Университет WSB Merito в Познани - 4 336;
  • Университет финансов и бизнеса Вислы - 4 037;
  • Люблинская академия WSEI - 3 306;
  • Университет WSB Merito в Гданьске - 2 984;
  • Университет Лазарского в Варшаве - 2 738;
  • Польско-японская академия информационных технологий - 2 665;
  • Университет WSB Merito во Вроцлаве - 2 604.

Мечта тысяч абитуриентов: топ-университеты Польши, где хотят учиться украинцыВаршавская академия экономики и гуманитарных наук (скриншот сайта eurostudy.info)

Как украинцам поступить в польские вузы

Украинцы имеют право получать высшее образование в Польше даже бесплатно. Для этого нужно владеть польским языком на уровне С1. Свои знания стоит подтвердить Государственным сертификатом.

Большинство государственных польских вузов требуют от украинцев результатов НМТ, но некоторым частным университетам их предоставлять не обязательно. Также украинцы должны иметь документы, легализующие пребывание в стране: карту поляка, PESEL UKR или студенческую визу.

Читайте также о том, сколько стоит высшее образование в Польше и при каких условиях украинцы могут там учиться бесплатно.

Ранее мы писали о том, какие цены на обучение для украинцев за рубежом, куда легче всего поступить и где проще всего задержаться.

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