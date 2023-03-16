"Мрия" должна была улететь в Германию. Bild раскрыла детали

Легендарный грузовой самолет АН-225 "Мрия" должен был улететь в Германию сразу после начала полномасштабного вторжения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По информации газеты, украинский самолет должен был прилететь в международный аэропорт "Лейпциг/Галле", который являлся для него "вторым домом". Там он приземлялся 32 раза, что чаще, чем где-либо в Германии.

В Bild отмечают, что эвакуация самолета была спланирована заранее. Как рассказал капитан экипажа Дмитрий Антонов, уже 23 февраля вечером, накануне начала полномасштабной войны, он находился внутри полностью заправленного самолета и был готов улетать. Но этого не разрешили сделать "по указанию высшего руководства".

"Перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого", - заявил представитель аэропорта "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.

При этом немецкие журналисты утверждают, что стоянки для украинских самолетов в Германии были подготовлены еще 26 января.

По данным Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что самые важные самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные судна остались нетронуты.