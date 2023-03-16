"Мрия" должна была улететь в Германию. Bild раскрыла детали
Легендарный грузовой самолет АН-225 "Мрия" должен был улететь в Германию сразу после начала полномасштабного вторжения россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации газеты, украинский самолет должен был прилететь в международный аэропорт "Лейпциг/Галле", который являлся для него "вторым домом". Там он приземлялся 32 раза, что чаще, чем где-либо в Германии.
В Bild отмечают, что эвакуация самолета была спланирована заранее. Как рассказал капитан экипажа Дмитрий Антонов, уже 23 февраля вечером, накануне начала полномасштабной войны, он находился внутри полностью заправленного самолета и был готов улетать. Но этого не разрешили сделать "по указанию высшего руководства".
"Перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого", - заявил представитель аэропорта "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.
При этом немецкие журналисты утверждают, что стоянки для украинских самолетов в Германии были подготовлены еще 26 января.
По данным Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что самые важные самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные судна остались нетронуты.
Напомним, ранее стало известно, что бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. Их действия могли привести к уничтожению легендарного самолета АН-225 "Мрия".
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