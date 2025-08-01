Мрія про квартиру. Скільки треба назбирати грошей для першого внеску по "єОселя"

Де сума першого внеску найменша

Найменше для першого внеску потрібно назбирати для купівлі однокімнатної квартири у Кропивницькому - 4 160 доларів. Середня ціна на таке житло у новобудові - 20 800 доларів.

Трішки більше грошей потрібно у Запоріжжі - 4 490 доларів. Тут однокімнатні квартири на первинному ринку в середньому коштують 22 500 доларів.

У Сумах розмір першого внеску становить 4 710 доларів при середній вартості квартири 23 500 доларів.

Майже однакова сума для першого внеску у Чернігові та Харкові, по 5 410 та 5 480 доларів, відповідно. Однокімнатні квартири тут коштують 27 100 і 27 400 доларів.

Розмір першого внеску при купівлі однокімнатної квартири у різних містах за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)

Де розмір першого внеску найбільший

Найбільше для першого внеску потрібно назбирати у Львові - 12 800 доларів, середня ціна на однокімнатну квартиру - 63 900 доларів. Трішки відстає у розмірі першого внеску Київ - тут сума становить 11 900 доларів при вартості квартири 59 600 доларів.

На третій позиції Ужгород - 10 700 доларів, тут квартири в середньому продають за 53 500 доларів. Додамо, що з початку повномасштабної війни Ужгород входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю.

У Полтаві для першого внеску треба назбирати 9 950 доларів, середня вартість однокімнатних квартир становить 49 800 доларів.

Близько 9 500 доларів - сума першого внеску у Луцьку та Рівному, ціна на квартири тут 47 тисяч доларів. У Дніпрі потрібно внести 9 200 доларів, аби взяти однокімнатну квартиру в іпотеку за програмою "єОселя".

Середня вартість найдешевшої однокімнатної квартири у новобудові (скриншот сайту ЛУН)