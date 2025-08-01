Мечта о квартире. Сколько надо насобирать денег для первого взноса по "єОселя"

Где сумма первого взноса наименьшая

Меньше всего для первого взноса нужно насобирать для покупки однокомнатной квартиры в Кропивницком - 4 160 долларов. Средняя цена на такое жилье в новостройке - 20 800 долларов.

Чуть больше денег нужно в Запорожье - 4 490 долларов. Здесь однокомнатные квартиры на первичном рынке в среднем стоят 22 500 долларов.

В Сумах размер первого взноса составляет 4 710 долларов при средней стоимости квартиры 23 500 долларов.

Почти одинаковая сумма для первого взноса в Чернигове и Харькове, по 5 410 и 5 480 долларов, соответственно. Однокомнатные квартиры здесь стоят 27 100 и 27 400 долларов.

Размер первого взноса при покупке однокомнатной квартиры в разных городах по программе "єОселя" (скриншот сайта ЛУН)

Где размер первого взноса самый большой

Больше всего для первого взноса нужно собрать во Львове - 12 800 долларов, средняя цена на однокомнатную квартиру - 63 900 долларов. Немножко отстает в размере первого взноса Киев - здесь сумма составляет 11 900 долларов при стоимости квартиры 59 600 долларов.

На третьей позиции Ужгород - 10 700 долларов, здесь квартиры в среднем продают за 53 500 долларов. Добавим, что с начала полномасштабной войны Ужгород входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью.

В Полтаве для первого взноса надо насобирать 9 950 долларов, средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 49 800 долларов.

Около 9 500 долларов - сумма первого взноса в Луцке и Ровно, цена на квартиры здесь 47 тысяч долларов. В Днепре нужно внести 9 200 долларов, чтобы взять однокомнатную квартиру в ипотеку по программе "єОселя".

Средняя стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке (скриншот сайта ЛУН)