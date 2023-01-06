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Можуть заряджати до 33 пристроїв: "Укрзалізниця" отримала зарядні станції з Туреччини

Фото: "Укрзалізниця" отримала зарядні станції з Туреччини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" отримала 100 специальних зарядних станцій. Вони будуть розміщені на вокзалах з найбильшим пасажиропотоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Як розповіли в компанії, зарядні станції було виготовлено на замовлення у Туреччині. Кожна з них може заряджати до 33 пристроїв одночасно. Це дозволить подорожувальникам завжди бути на зв’язку.

"6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що скоро оплату за проїзд в міських електричках можна буде здійснити за допомогою мобільного телефону або спеціальної картки.

Також в Україні не збираються підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.

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Укрзалізниця