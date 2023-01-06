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Могут заряжать до 33 устройств: "Укрзализныця" получила зарядные станции из Турции

Фото: "Укрзализныця" получила зарядные станции из Турции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрзализныця" получила 100 специальных зарядных станций. Они будут размещены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Как рассказали в компании, зарядные станции были изготовлены по заказу в Турции. Каждое из них может заряжать до 33 устройств одновременно. Это позволит путешественникам всегда быть на связи.

"6 января "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской Крепости несокрушимости", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что скоро оплату за проезд в городских электричках можно будет осуществить с помощью мобильного телефона или специальной карты.

Также в Украине не собираются повышать цены на билеты на пассажирские поезда , поскольку для многих людей это способ эвакуации из регионов, где продолжаются боевые действия.

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Укрзализныця