Можуть врятувати життя. Українцям нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги
Фото: українцям нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Повітряна тривога може застати будь-де. Українцям нагадали, як слід поводитися, якщо оголошена загроза обстрілу застала вдома, на вулиці, в автомобілі.
На вулиці
Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте на вулиці:
- прямуйте до найближчого укриття;
- якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей, або знайдіть найближче укриття самі;
- не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення.
В автомобілі
Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:
- зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;
- якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі;
- намагайтеся об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами, щоб не потрапити в затор та не наражати себе на небезпеку.
Вдома
- Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:
- закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло;
- швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами;
- якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".
Додаток "Повітряна тривога"
Наприкінці лютого в Україні оновили додаток "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.
Мобільний додаток "Повітряна тривога", який розробило Міністерство трансформації, призначений для повідомлення про тривоги та події в населених пунктах України.
Додаток доступний на платформах AppStore і Google Play.
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