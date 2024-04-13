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Можуть врятувати життя. Українцям нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги

Фото: українцям нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Повітряна тривога може застати будь-де. Українцям нагадали, як слід поводитися, якщо оголошена загроза обстрілу застала вдома, на вулиці, в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

На вулиці

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте на вулиці:

  • прямуйте до найближчого укриття;
  • якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей, або знайдіть найближче укриття самі;
  • не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення.

В автомобілі

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:

  • зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;
  • якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі;
  • намагайтеся об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами, щоб не потрапити в затор та не наражати себе на небезпеку.

Вдома

  • Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:
  • закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло;
  • швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами;
  • якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".

Додаток "Повітряна тривога"

Наприкінці лютого в Україні оновили додаток "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.

Мобільний додаток "Повітряна тривога", який розробило Міністерство трансформації, призначений для повідомлення про тривоги та події в населених пунктах України.

Додаток доступний на платформах AppStore і Google Play.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога