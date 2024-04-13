Могут спасти жизнь. Украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги
Фото: украинцам напомнили правила поведения во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Воздушная тревога может застать в любом месте. Украинцам напомнили, как следует себя вести, если объявленная угроза обстрела застала дома, на улице, в автомобиле.
На улице
Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь на улице:
- направляйтесь к ближайшему укрытию;
- если не знаете, где укрытие, спросите других людей, или найдите ближайшее укрытие сами;
- не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения.
В автомобиле
Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле:
- остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;
- если вблизи нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячитесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;
- старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности.
Дома
Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома:
- закройте окна, выключите все приборы и свет;
- быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами;
- если рядом нет укрытия, соблюдайте правила "двух стен".
Приложение "Воздушная тревога"
В конце февраля в Украине обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.
Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины.
Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play.
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