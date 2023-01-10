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Могут ударить по больнице. Оккупанты, вероятно, готовят провокацию в Луганской области

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Луганская область, Вторник 10 января 2023 16:16
Могут ударить по больнице. Оккупанты, вероятно, готовят провокацию в Луганской области Фото: оккупанты, вероятно, готовят провокацию в Луганской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированной Луганской области российские войска могут совершить провокацию с жертвами среди гражданских. Враг намерен обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В ЦНС объяснили, что оккупационная администрация в Луганской области испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения.

"Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", - отметили там.

По данным подполья, для дискредитации ВСУ оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. Россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими.

В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, в больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, "скорая помощь" выезжает только на вызовы военных РФ.

Также сообщалось, что накануне Рождества сообщалось, что оккупанты могут совершить теракты в храмах на временно оккупированных территориях во время праздника, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

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