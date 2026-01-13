Можуть суттєво вплинути на РФ: Зеленський і Грем обговорили антиросійські санкції

Зеленський зазначив, що є багато різних факторів, які роблять глави Кремля Володимира Путіна, "а отже, і всю Росію, значно слабшими". Тому важливо максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб змусити росіян закінчити війну.

"Ми обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатний суттєво вплинути на позиції Росії та всіх, хто допомагає їй у цій війні", - сказав президент.

Окрім того, глава держави розповів сенаторам про комбіновані атаки РФ на енергетику України.

"Це сотні дронів та десятки ракет щодня, і навмисно саме зараз, під час такої холодної зими. Тому ракети для ППО - наш основний пріоритет, і ми розраховуємо на підтримку партнерів", - наголосив Зеленський.

Також президент поінформував, що розповів законодавцям США перебіг контактів України із представниками адміністрації президента Дональда Трампа. За словами глави держави, сторони вже дуже близькі до фіналізації документів.

"І я вдячний сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі США. Всі памʼятають, що таке Будапештський меморандум, ніхто не хоче його повторення", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що розмова з сенаторами була конструктивною, і вони домовилися продовжити діалог і обговорити все при зустрічі найближчим часом.

"Дякую за допомогу та двопартійну підтримку", - резюмував Зеленський.