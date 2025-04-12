Можуть спровокувати гуманітарну кризу: Китай про мита США

Постійне введення мит з боку США сильно зашкодить країнам, що розвиваються. Це може навіть призвести до гуманітарної кризи.
Про це заявив міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Учора він провів відеодзвінок із гендиректором Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо. Під час розмови чиновник сказав таке:
"Рішучі контрзаходи" Китаю спрямовані на захист його законних прав та інтересів, а також на підтримання справедливості та правосуддя в міжнародному співтоваристві", - цитує Bloomberg Ван Веньтао.
Сьогодні він заявив, що члени СОТ повинні об'єднатися, щоб протистояти одностороннім діям, протекціонізму і залякуванню за допомогою відкритої співпраці та багатосторонніх дій. За його словами, найменш розвинені країни стикаються з деякими з найбільших ризиків від тарифів США.
Окремо Ван також провів відеодзвінок з міністром розвитку, промисловості, зовнішньої торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Алкміном. Сторони обмінялися думками з таких питань, як зміцнення економічного і торговельного співробітництва між двома країнами, а також реагування на тарифи, введені Сполученими Штатами.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про введення взаємних мит проти більшості торгових партнерів Вашингтона. Незабаром, він призупинив своє рішення на 90 днів, але призупинення не стосувалося Китаю.
У середу 9 квітня Трамп заявив, що США підняли мита на китайські товари до 125%, і що рішення вже набуло чинності. Також він пояснив, що підвищення мита пов'язане з відсутністю поваги, яку Китай виявив до світових ринків.
У відповідь і Пекін підвищив мита на всі товари зі США з 84% до 125%. Reuters писало, що тарифи набудуть чинності вже відсьогодні, 12 квітня.
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