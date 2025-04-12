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Могут спровоцировать гуманитарный кризис: Китай о пошлинах США

Фото: наименее развитые страны сталкивается с некоторыми из самих больших рисков от тарифов США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Постоянное введение пошлин со стороны США сильно навредит развивающимся странам. Это может даже привести к гуманитарному кризису.

Об этом заявил министр торговли Китая Ван Вэньтао, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вчера он провел видеозвонок с гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо. В ходе разговора чиновник сказал следующее:

"Решительные контрмеры" Китая направлены на защиту его законных прав и интересов, а также на поддержание справедливости и правосудия в международном сообществе", - цитирует Bloomberg Ван Вэньтао.

Сегодня он заявил, что члены ВТО должны объединиться, чтобы противостоять односторонним действиям, протекционизму и запугиванию с помощью открытого сотрудничества и многосторонних действий. По его словам, наименее развитые страны сталкивается с некоторыми из самих больших рисков от тарифов США.

Отдельно Ван также провел видео звонок с министром развития, промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Жеральдо Алкмином. Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как укрепление экономического и торгового от сотрудничества между двумя странами, а также реагирование на тарифы, введенные Соединенными Штатами.

Тарифы Трампа

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против большинства торговых партнеров Вашингтона. Вскоре, он приостановил свое решение на 90 дней, но приостановка не касалась Китая.

В среду 9 апреля Трамп заявил, что США подняли пошлины на китайские товары до 125%, и что решение уже вступило в силу. Также он пояснил, что повышение пошлины связано с отсутствием уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам.

В ответ и Пекин повысил пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Reuters писало, что тарифы вступят в силу уже с сегодняшнего дня, 12 апреля.

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