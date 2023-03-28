Можуть обстрілювати район ЗАЕС. У Нікополі попередили про провокації росіян

Російські окупанти можуть почати обстрілювати район Запорізької АЕС на тлі візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Вони хочуть звинуватити в атаках Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.
"На протилежному березі водосховища дещо відбувається. Окупанти, за їхніми словами, готуються до приїзду команди з МАГАТЕ, одночасно розповідаючи про можливі провокації з боку Сил оборони України. Зазначу, що під час попереднього візиту місії провокації були. Але здійснювали їх війська РФ , обстрілюючи Енергодар та прилеглі території з мінометів та ствольної артилерії", - розповів Євтушенко.
За його словами, після таких обстрілів території навколо ЗАЕС окупанти били нібито "у відповідь" по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Він закликав мешканців прибережних територій у найближчий тиждень уникати перебування на відкритій місцевості та прислухатися до попереджень про артилерійські обстріли. При цьому глава РВА попросив місцевих проводити ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що цього тижня відбудеться візит гендиректора МАГАТЕ на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.
Він уже приїхав в Україну у понеділок, 27 березня, та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.