Можуть навіть евакуювати поранених. Британія надасть Україні дрони Malloy (відео)

"Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщувати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні", - йшлось в повідомленні Міноборони Британії.

На відео видно, як безпілотник у спеціальній підвісній люльці переносить пораненого військового і приземляється у зазначеному місці, де на нього чекають побратими.

Детальніше про дрони Malloy

Дрони Malloy виготовляє компанія Malloy Aeronautics. Ці безпілотники мають три моделі - T150, T400 та T80. На відео Міноборони Британії показана робота дрона T400. Ця модель здатна підіймати 180 кг за будь-якої погоди та доставляти вантаж у будь-яку вказану точку.

Дрон має знімні батареї для заряджання, тому не потрібно чекати годинами, поки він підзарядиться. Також модель T400 має резервну систему авіоніки, приводу та акумулятора, що дозволяє вам зосередитися на завданні, а не на транспортному засобі.

До того ж дрон має вертикальний злет, дальність польоту до 70 км і 35 хвилин може працювати в автономному режимі.

Нагадаємо, ми повідомили, що португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем великої тривалості польоту для підтримки наземних і морських операцій. Цей крок фінансуватиметься Міжнародним фондом для України Сполученого Королівства.

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