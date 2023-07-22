Могут даже эвакуировать раненых. Британия предоставит Украине дроны Malloy (видео)

"Беспилотные летательные аппараты, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перемещать технику, оружие и даже раненых с линии фронта, и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", - говорилось в сообщении Минобороны Великобритании.

На видео видно, как беспилотник в специальной подвесной трубке переносит раненого военного и приземляется в указанном месте, где его ждут собратья.

Подробнее о дронах Malloy

Дроны Malloy производит компания Malloy Aeronautics. Эти беспилотники имеют три модели - T150, T400 и T80. На видео Минобороны Британии показана работа дрона T400. Эта модель способна поднимать 180 кг при любой погоде и доставлять груз в любую указанную точку.

Дрон имеет съемные батареи для подзарядки, поэтому не нужно ждать часами, пока он подзарядится. Также модель T400 имеет резервную систему авионики, привода и аккумулятора, что позволяет вам сосредоточиться на задании, а не на транспортном средстве.

К тому же дрон имеет вертикальный взлет, дальность полета до 70 км и 35 минут может работать в автономном режиме.

Напомним, что португальский производитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций. Этот шаг будет финансироваться Международным фондом для Соединенного Королевства.

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