Можуть нашкодити машині: технічні рідини для авто, з якими не можна помилитись

Автомобілі стають дедалі складнішими, і разом з тим зростають вимоги до витратних матеріалів, які вони використовують. Які робочі рідини треба підбирати з особливою ретельністю, щоб машина не зупинилася просто в дорозі?

Не будемо нагадувати, що у випадку використання неадекватних і недорогих матеріалів така економія колись неодмінно вилізе боком. Мова про те, як не придбати випадково рідину настільки неправильну, що машина відмовиться працювати вже найближчими днями.

Моторна олива

Майже всі двигуни розробки поточного століття відрізняються високим навантаженням на деталі у парах тертя, а також працюють в особливо напружених температурних режимах. Турбонадув, маленькій робочий об’єм, урізана кількість циліндрів, збіднена суміш, високі оберти, два каталізатори та фільтри у вихлопі в одному бюджетному моторчику так просто не поєднуються. І однією з умов є особливі умови змащування. Тому олива недостатньо високого класу якості може зупинити такий мотор доволі швидко. Оливу треба обирати згідно до вказівок автовиробника або за підказками виробника оливи – звісно, якщо це добре відомий і авторитетний бренд.

Олива для автоматичних трансмісій

До того, що класичні гідромеханічні АКП потребують своєї особливої гідравлічної рідини, автомобілісти давно звикли. Але виявляється, є ще більш примхлива в плані мастила коробка передач – сучасний варіатор типу СVT з металевим ременем. Сам принцип дії якого базується на властивостях рідини, якою його треба заправляти. Жодних відступів від вимог виробника тут не допускається.

Антифриз

В наш час є двигуни, які від "чужорідної" охолоджувальної рідини можуть бути уражені корозією зсередини: наприклад, відкриються протічки оливи та антифризу, почне відмовляти помпа. Головний нюанс не в кольорі антифризу (він може бути різним), а в його складі – типі інгібіторів. І якщо це буде "не той" тип, замість захисту мотора від іржі ці речовини спричинять підсилену корозію деталей. Якщо не зможете знайти антифриз вказаної у заводському мануалі специфікації, з’ясуйте, до якого типу він відноситься: карбоксилатного (ОАТ, SNF, G12), гибридного (hybrid, HOAT, NF, G11), лобридного (lobrid, Si-OAT, N‑OAT, Р‑OAT) чи традиційного (traditional, conventional, IAT). І купуйте таку рідину, що теж відноситься до нього.

Незамерзайка

На відміну від автомобілів, розроблених у минулому столітті, в теперішніх машинах система омивання лобового скла прокладена так, що її бачок і трубопроводи не обігріваються теплом від двигуна і опалювача. Відтак, у морозну погоду вода чи неякісна рідина-омивайка, заправлені в систему, неодмінно замерзнуть. А значить, купувати треба саме незамерзайку. І надто розводити її водою теж не можна – якщо система замерзне, то сама собою, від природнього тепла двигуна, вона не розтане і до робочого стану не повернеться.

Холодоагент (фреон)

Власники молодих автомобілів часто бажають зекономити гроші на фреоні при заправці кондиціонера. Справа у тому, що в наш час в автомобільних кондиціонерах використовують два основні види холодоагента: R134a та R1234yf. Перший широко застосовувався у серійних моделях у період з 1994 до 2017 року, тоді як другий замінив його на моделях 2017 року і молодших. Причина – екологія, але проблема у тому, що новий фреон R1234yf дуже дорогий порівняно з попереднім. При тому, що і старий R134a нікому не здавався дешевим. На жаль, замінити ці холодоагенти один одним не можна.

Коротко

Оливи, робочі рідини та інші витратні матеріали мають відповідати технічному рівню систем і агрегатів – це факт, це особливо важливо на сучасних авто, і це треба прийняти попри наше небажання платити більше неначе ні за що. Просто треба дивитись на витратні матеріали як на запчастини, наслідки економії на яких водіям чудово відомі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".