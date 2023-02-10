Можуть не дочекатись Швеції. Парламент Фінляндії обговорить дату ратифікації договорів НАТО

Повідомляється, що різні погляди Туреччини на членство Фінляндії та Швеції змушують фінських лідерів рухатися вперед. 53% фінів, опитаних 2 лютого щоденною газетою Ilta-Sanomat, заявили, що не хочуть, щоб Фінляндія чекала на Швецію на шляху до НАТО.

У п'ятницю парламентські групи у Фінляндії вирішать, чи парламент має ратифікувати установчі договори НАТО до того, як 3 березня піде на канікули перед парламентськими виборами 2 квітня.

Якщо парламент до виборів проголосує за ратифікацію договорів, то президент Фінляндії має розпочати розгляд заявки протягом трьох місяців. Це може фактично призвести до продовження вступу країни до НАТО без Швеції. Для цього Туреччина та Угорщина повинні спочатку ратифікувати членство Фінляндії, а потім НАТО офіційно запросить Фінляндію до Альянсу.

Швеція є найближчим оборонним союзником Фінляндії. У разі конфлікту з Росією, з якою Фінляндія має спільний кордон довжиною 1300 км, НАТО знадобиться шведська територія, щоб допомогти Фінляндії захистити себе, наприклад, з погляду логістики.