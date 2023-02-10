Могут не дождаться Швеции. Парламент Финляндии обсудит дату ратификации договоров НАТО

Сообщается, ято различные взгляды Турции на членство Финляндии и Швеции заставляют финских лидеров двигаться вперед. 53% финнов, опрошенных 2 февраля ежедневной газетой Ilta-Sanomat, заявили, что не хотят, чтобы Финляндия ждала Швеции на пути в НАТО.

В пятницу парламентские группы в Финляндии решат, должен ли парламент ратифицировать учредительные договоры НАТО до того, как 3 марта уйдет на каникулы перед парламентскими выборами 2 апреля.

Если парламент до выборов проголосует за ратификацию договоров, то президент Финляндии должен будет приступить к рассмотрению заявки в течение трех месяцев. Это может фактически привести к продолжению вступления страны в НАТО без Швеции. Для этого Турция и Венгрия должны сначала ратифицировать членство Финляндии, а затем НАТО официально пригласит Финляндию в члены Альянса.

Швеция является ближайшим оборонным союзником Финляндии. В случае конфликта с Россией, с которой Финляндия имеет общую границу протяженностью 1300 км, НАТО потребуется шведская территория, чтобы помочь Финляндии защитить себя, например, с точки зрения логистики.