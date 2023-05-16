Хочуть депортувати до РФ? Окупанти прискорили "медогляди" дітей у Луганській області, - ОВА

"Лікарям поставлене завдання завершити все до кінця травня. Чи то грошей на тривале відрядження медичних працівників з РФ вже не вистачає, чи то дітей намагатимуться примусово вивозити вже з початку літа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вже оглянули майже 130 тисяч юнаків та дівчат.

Також в Луганській ОВА повідомили, що у "вищих навчальних закладах" людям востаннє платили ще в березні.

"Триває друга половина травня, а їм на сніданок подають переорганізацію, якою, в Луганську займаються вже дев’ять років і все ніяк", - додали в ОВА.