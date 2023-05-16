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Хочуть депортувати до РФ? Окупанти прискорили "медогляди" дітей у Луганській області, - ОВА

Фото: Люди в автобусі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На захопленій частині Луганської області росіяни прискорили так звані "медогляди" дітей, після чого їх можуть почати вивозити до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Лікарям поставлене завдання завершити все до кінця травня. Чи то грошей на тривале відрядження медичних працівників з РФ вже не вистачає, чи то дітей намагатимуться примусово вивозити вже з початку літа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вже оглянули майже 130 тисяч юнаків та дівчат.

Також в Луганській ОВА повідомили, що у "вищих навчальних закладах" людям востаннє платили ще в березні.

"Триває друга половина травня, а їм на сніданок подають переорганізацію, якою, в Луганську займаються вже дев’ять років і все ніяк", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти та колаборанти готуються до нової хвилі "евакуації" жителів населених пунктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У четвер, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.

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