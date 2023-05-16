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Хотят депортировать в РФ? Оккупанты ускорили "медосмотры" детей в Луганской области, - ОВА

Фото: Люди в автобусе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На захваченной части Луганской области россияне ускорили так называемые "медосмотры" детей, после чего их могут начать вывозить в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Врачам поставлена задача завершить все до конца мая. То ли денег на длительную командировку медицинских работников из РФ уже не хватает, то ли детей будут пытаться принудительно вывозить уже с начала лета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты уже осмотрели почти 130 тысяч юношей и девушек.

Также в Луганской ОВА сообщили, что в "высших учебных заведениях" людям последний раз платили еще в марте.

"Продолжается вторая половина мая, а им на завтрак подают переорганизацию, которой в Луганске занимаются уже девять лет и все никак", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты и коллаборанты готовятся к новой волне "эвакуации" жителей населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области.

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую принудительную депортацию украинцев в Россию.

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