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Можуть бути аварії. Киян попередили про можливі відключення світла через негоду

Фото: киян попередили про можливі відключення світла 23 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода у Києві 23 листопада може призвести до аварій в енергомережах. Тобто не виключаються відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

За прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра столицю накриє мокрий сніг з переходом в дощ. Також очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Снігова негода може спричинити аварії на мережах, що своєю чергою може призвести до відключень світла.

️"Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити про відсутність світла можна через:

Негода у Києві

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 23 листопада у Києві варто очікувати значного погіршення погодних умов. Столична влада закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема, не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.

Крім того, через негоду енергетиків у Києві та області перевели на посилений режим роботи.

Варто додати, що завтра у столиці очікується волога і вітряна погода. Синоптики попереджають про дощ, місцями з мокрим снігом.

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ДТЕККиївВ'ячеслав Негодавідключеня світла