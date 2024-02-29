UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Можуть бити по Москві". Шольц вигадав нове виправдання відмові передавати Україні Taurus

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (мова про Taurus - ред.) - це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", - заявив Шольц.

За його словами, Британія та Франція, які вже передали Україні крилаті ракети, "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється".

Він вкотре заявив, що для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини. І "про це не може бути й мови".

Канцлер додав, що його дратує "критика" через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

Як зазначив Шольц, якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще минулого року закликала Німеччину розпочати передачу далекобійних ракет Taurus. Це відбувалося на тлі старту постачання в Україну ракет Storm Shadow/SCALP з Британії та Франції.

Головною перешкодою у питанні Taurus для України стала позиція Шольца. Канцлер стурбований, що таке озброєння можуть використовувати для ударів по території Росії.

Також він заявляв, що у разі передачі німецьким військовим нібито доведеться брати участь у наведенні ракет на цілі, що може бути прямою участю Німеччини у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваДопомога УкраїніВійськова допомогаОлаф ШольцВійна Росії проти УкраїниРакети