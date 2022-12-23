Можуть активізуватися. Зеленський попередив про загрозу ударів на свята

Російські війська можуть вдатися до новий ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у відеозверненні.
"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому будь ласка зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного", - сказав глава держави.
Зеленський також звернувся до громадян Росії та наголосив, що вони повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов прогнозував, чи очікувати російських ракетних атак на Новий рік.
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