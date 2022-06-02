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Можно ли вручать повестки на блокпостах: объяснение военного комиссара

Фото: можно ли вручать повестки на блокпостах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lviv.media.

Во время общей мобилизации повестки можно вручать лично, после установления личности:

  • по месту жительства;
  • на улице;
  • на блокпостах;
  • на рабочем месте.

"Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится", - отметил Тищенко.

Напомним, РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины приняла законопроект о продлении мобилизации. Теперь она продлится до 23 августа.

Также издание рассказывало, при каких условиях в стране могут мобилизовать женщин.

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