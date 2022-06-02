Можно ли вручать повестки на блокпостах: объяснение военного комиссара

Повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lviv.media.

Во время общей мобилизации повестки можно вручать лично, после установления личности: по месту жительства;

на улице;

на блокпостах;

на рабочем месте. "Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится", - отметил Тищенко.