Когда можно вести ответный огонь на Донбассе: объяснение командования ОС

Украинские военные на Донбассе не обязаны согласовывать ведение ответного огня с штабом операции Объединенных сил (ООС). Решение принимает командир на месте.

По его словам, военные имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций, территорий и тому подобное.

"Что касается ведения огня в ответ, то это право у военнослужащих ВС Украины никто не отменял. С этой целью были предоставлены и доведены до каждого отдельного военнослужащего разъяснения о порядке действий в той или иной ситуации. Ответ предоставляется по решению командира на месте. Без ожидания разрешения из штаба", - отметил Наев.

Он подчеркнул, что ответный огонь должен быть адекватным и не создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре, независимо от того, находится она на подконтрольной или оккупированной территории.

"Сегодня, никаких штрафов со стороны старших командиров за ведение ответного огня не накладывается", - добавил Наев.