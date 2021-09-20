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Коли можна вести вогонь у відповідь на Донбасі: пояснення командування ОС

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 12:54
Коли можна вести вогонь у відповідь на Донбасі: пояснення командування ОС Фото: командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв (facebook.com)
Автор: Олег Черниш

Українські військові на Донбасі не зобов'язані погоджувати ведення вогню у відповідь зі штабом операції Об'єднаних сил (ООС). Рішення приймає командир на місці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, військові мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю та здоров'ю, втрати позицій, територій тощо.

"Що стосується ведення вогню у відповідь, то це право у військовослужбовців ЗС України ніхто не відміняв. З цією метою були надані і доведені до кожного окремого військовослужбовця роз'яснення про порядок дій в тій чи іншій ситуації. Відповідь надається за рішенням командира на місці. Без очікування дозволу зі штабу", - зазначив Наєв.

Він підкреслив, що вогонь у відповідь повинен бути адекватним і не створювати загрози цивільному населенню і критичній інфраструктурі, незалежно від того, знаходиться вона на підконтрольній або окупованій території.

"Сьогодні, ніяких штрафів з боку старших командирів за ведення вогню у відповідь не накладається", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше Наєв заявив, що Росія в будь-який час може перейти в наступ на півдні України.

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