Коли можна вести вогонь у відповідь на Донбасі: пояснення командування ОС

Українські військові на Донбасі не зобов'язані погоджувати ведення вогню у відповідь зі штабом операції Об'єднаних сил (ООС). Рішення приймає командир на місці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, військові мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю та здоров'ю, втрати позицій, територій тощо.

"Що стосується ведення вогню у відповідь, то це право у військовослужбовців ЗС України ніхто не відміняв. З цією метою були надані і доведені до кожного окремого військовослужбовця роз'яснення про порядок дій в тій чи іншій ситуації. Відповідь надається за рішенням командира на місці. Без очікування дозволу зі штабу", - зазначив Наєв.

Він підкреслив, що вогонь у відповідь повинен бути адекватним і не створювати загрози цивільному населенню і критичній інфраструктурі, незалежно від того, знаходиться вона на підконтрольній або окупованій території.

"Сьогодні, ніяких штрафів з боку старших командирів за ведення вогню у відповідь не накладається", - додав Наєв.