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Где можно сдать кровь для украинских военных: список адресов

Автор: Сергей Пышкин

В учреждениях здравоохранения возросла потребность в запасах крови для раненых. Министерство здравоохранения призывает присоединиться к формированию стратегического запаса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Если есть желание приобщиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, подвергшихся российской агрессии, приходите в центры крови", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, насколько хватит запасов продуктов на складах сетевых магазинов на фоне массового спроса.

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