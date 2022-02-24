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Де можна здати кров для українських військових: список адрес

Автор: Сергій Пишкін

У закладах охорони здоров’я зросла потреба у запасах крові для поранених. Міністерство охорони здоров’я закликає долучитися до формування стратегічного запасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у президента України Володимира Зеленського розповіли, наскільки вистачить запасів продуктів на складах мережевих магазинів на тлі масованого попиту.

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