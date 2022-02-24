Где можно сдать кровь для украинских военных: список адресов
Фото: где можно сдать кровь для украинских военных (facebook.com/DonorUA.Ukraine)
В учреждениях здравоохранения возросла потребность в запасах крови для раненых. Министерство здравоохранения призывает присоединиться к формированию стратегического запаса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Если есть желание приобщиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, подвергшихся российской агрессии, приходите в центры крови", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, насколько хватит запасов продуктов на складах сетевых магазинов на фоне массового спроса.