ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Де можна здати кров для українських військових: список адрес

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 13:19
Де можна здати кров для українських військових: список адрес Фото: де можна здати кров для українських військових (facebook.com/DonorUA.Ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

У закладах охорони здоров’я зросла потреба у запасах крові для поранених. Міністерство охорони здоров’я закликає долучитися до формування стратегічного запасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у президента України Володимира Зеленського розповіли, наскільки вистачить запасів продуктів на складах мережевих магазинів на тлі масованого попиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна