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Чи можна оформити субсидію у разі боргу за ЖКП: відповідь Мінсоцполітики

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Україна, Неділя 13 лютого 2022 12:30
Чи можна оформити субсидію у разі боргу за ЖКП: відповідь Мінсоцполітики Фото: субсидію можна оформити за наявності боргу за ЖКП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Субсидія допомагає вчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, а наявність заборгованості не перешкоджає її отриманню. Для цього потрібно оформити договір реструктуризації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Реструктуризація боргу

Громадянам, які не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, надається допомога через програму житлових субсидій. Оформити її можна не тільки перед початком опалювального періоду, а в будь-який час, коли домогосподарству складно оплачувати комунальні послуги.

Наявність заборгованості з оплати послуг не є перепоною для отримання субсидії.

Громадянам, які мають заборгованість, житлова субсидія призначається після укладення з надавачем послуги договору реструктуризації заборгованості. При цьому умови такого договору передбачають виплату боргу частинами з урахуванням соціального статусу та доходу боржника.

Оформлення субсидій

З питання призначення житлової субсидії можна звернутися або до виконавчого органу територіальної громади, або до центру надання адміністративних послуг, або поштою чи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг до органу соціального захисту населення.

На сьогодні середній розмір субсидії становить близько 1700 гривень на місяць, але залежно від складу домогосподарства і умов проживання може становити й кілька тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросла на 8,7 млрд гривень. Станом на кінець 2021 року борги склали 81,3 млрд гривень.

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