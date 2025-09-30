Можна сісти на три роки: новий законопроєкт про "бандеризм" у Польщі

У Польщі запропоновано нові законодавчі ініціативи, які зачіпають ідеологічні та міграційні питання. Поправки можуть посилити відповідальність за публічні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію польських видань RFM24 і Rzeczpospolita.

У Сеймі Польщі президентом Каролем Навроцьким зареєстровано законопроєкт, спрямований на обмеження пропаганди так званої "бандерівської ідеології" та посилення правил перетину кордону. Нові ініціативи викликали обговорення в експертних колах і можуть вплинути на українців, які проживають у Польщі.

Обмеження ідеології "бандеризму"

Законопроєкт передбачає заборону на публічну пропаганду ідей Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії. У разі ухвалення документа порушники можуть отримати до трьох років позбавлення волі.

В обґрунтуванні поправки зазначається, що "бандеризм" історично був спрямований проти поляків на так званих "східних кресах". У документі польська влада продовжує використовувати цей термін для позначення західної частини України, як це було до 1939 року.

Посилення правил перетину кордону

Крім обмежень ідеології, законопроєкт передбачає підвищення покарання за незаконний перетин кордону та організацію подібних дій для інших осіб. Максимальний термін позбавлення волі збільшується з трьох до п'яти років.

Продовження терміну для натуралізації

Ще одна ініціатива збільшує термін обов'язкового проживання в Польщі для отримання громадянства з трьох до десяти років. Експерти підкреслюють, що це рішення також може торкнутися українців, які проживають на території Польщі.