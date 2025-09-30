Можно сесть на три года: новый законопроект о "бандеризме" в Польше

В Польше предложены новые законодательные инициативы, которые затрагивают идеологические и миграционные вопросы. Поправки могут усилить ответственность за публичные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию польских изданий RFM24 и Rzeczpospolita.

В Сейме Польши президентом Каролем Навроцким зарегистрирован законопроект, направленный на ограничение пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" и ужесточение правил пересечения границы. Новые инициативы вызвали обсуждения в экспертных кругах и могут повлиять на украинцев, проживающих в Польше.

Ограничение идеологии "бандеризма"

Законопроект предусматривает запрет на публичную пропаганду идей Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии. В случае принятия документа нарушители могут получить до трех лет лишения свободы.

В обосновании поправки отмечается, что "бандеризм" исторически был направлен против поляков на так называемых "восточных крессах". В документе польские власти продолжают использовать этот термин для обозначения западной части Украины, как это было до 1939 года.

Ужесточение правил пересечения границы

Помимо ограничений идеологии, законопроект предусматривает повышение наказания за незаконное пересечение границы и организацию подобных действий для других лиц. Максимальный срок лишения свободы увеличивается с трех до пяти лет.

Продление срока для натурализации

Еще одна инициатива увеличивает срок обязательного проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет. Эксперты подчеркивают, что это решение также может коснуться украинцев, проживающих на территории Польши.