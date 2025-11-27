Можна регулярно допомагати військовим. В Україні запущено платформу "Підписка на військо"

В Україні запустили платформу регулярної підтримки військових "Підписка на військо". Вона дозволяє допомагати конкретним підрозділам напряму і на постійній основі.

Як пише РБК-Україна , про це повідомляється на сайті платформи subscribetoarmy.com.

Таким чином військові матимуть додаткову можливість планувати витрати.

"Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, їй потрібна стабільність, а людям - зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили "Підписку на військо" - платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки. Платформа створює передбачувану модель підтримки, завдяки якій бригади можуть планувати закупівлі, а не чекати на термінові збори. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають підписуватися на бригади так само, як на улюблений сервіс. Щоб почати допомагати захисникам на регулярній основі, потрібно:

1. Зайти на сайт subscribetoarmy.com та обрати бригаду.

2. Зазначити суму допомоги (від 10 грн) та періодичність відрахувань (щодня/щотижня/щомісяця).

3. Оформити підписку, як на інші сервіси – наприклад, Spotify. Гроші будуть списуватись автоматично у визначений час.

4. Слідкувати за станом рахунку "своєї" бригади на відкритих дашбордах.

Наразі відбувається підключення до платформи військових підрозділів, повідомляють її творці.

"Для підрозділів "Підписка на військо" - безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури. Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. До платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль - охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року", - наголошують розробники.

Вони наводять приклад: якщо лише 1% українців оформлять підписку на 100 грн, армія щомісяця отримуватиме 37 млн грн. А це - сотні дронів, зв’язок і техніка, закуплені планово, а не в авральному режимі.

Проєкт створено на запит Сил оборони групою волонтерів за підтримки бізнесу. Він реалізовується на Платформі донацій РАЗОМ, що належить ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ "ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА".