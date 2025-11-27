Можно регулярно помогать военным. В Украине запущена платформа "Подписка на войско"

В Украине запустили платформу регулярной поддержки военных "Подписка на войско". Она позволяет помогать конкретным подразделениям напрямую и на постоянной основе.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщается на сайте платформы subscribetoarmy.com.

Таким образом военные будут иметь дополнительную возможность планировать расходы.

"Чтобы армия могла планировать свои действия и закупки, ей нужна стабильность, а людям - удобный, прозрачный и технологичный инструмент помощи. Именно поэтому волонтеры и украинские бизнесы создали "Подписку на войско" - платформу, которая позволяет каждому оформить регулярную поддержку в два клика. Платформа создает предсказуемую модель поддержки, благодаря которой бригады могут планировать закупки, а не ждать срочных сборов. Все средства автоматически поступают без комиссий и посредников", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают подписываться на бригады так же, как на любимый сервис. Чтобы начать помогать защитникам на регулярной основе, нужно:

1. Зайти на сайт subscribetoarmy.com и выбрать бригаду.

2. Указать сумму помощи (от 10 грн) и периодичность отчислений (ежедневно/еженедельно/ежемесячно).

3. Оформить подписку, как на другие сервисы - например, Spotify. Деньги будут списываться автоматически в определенное время.

4. Следить за состоянием счета "своей" бригады на открытых дашбордах.

Сейчас происходит подключение к платформе военных подразделений, сообщают ее создатели.

"Для подразделений "Подписка на войско" - бесплатное техническое решение, которое не требует собственного приложения или отдельной инфраструктуры. Бригаде достаточно сообщить команде платформы о желании присоединиться. После верификации она получает собственную страницу, а все поступления направляются напрямую на ее официальный казначейский счет. К платформе уже подключено более 150 бригад. Цель - охватить все боевые подразделения Сил обороны Украины до конца 2026 года", - отмечают разработчики.

Они приводят пример: если только 1% украинцев оформят подписку на 100 грн, армия ежемесячно будет получать 37 млн грн. А это - сотни дронов, связь и техника, закупленные планово, а не в авральном режиме.

Проект создан по запросу Сил обороны группой волонтеров при поддержке бизнеса. Он реализуется на Платформе донаций РАЗОМ, принадлежащей ВСЕУКРАИНСКОМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ "ГРОМАДСКАЯ ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА".