ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Можно регулярно помогать военным. В Украине запущена платформа "Подписка на войско"

Украина, Четверг 27 ноября 2025 17:35
UA EN RU
Можно регулярно помогать военным. В Украине запущена платформа "Подписка на войско" Фото: в Украине запущена платформа "Подписка на войско" (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Украине запустили платформу регулярной поддержки военных "Подписка на войско". Она позволяет помогать конкретным подразделениям напрямую и на постоянной основе.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщается на сайте платформы subscribetoarmy.com.

Таким образом военные будут иметь дополнительную возможность планировать расходы.

"Чтобы армия могла планировать свои действия и закупки, ей нужна стабильность, а людям - удобный, прозрачный и технологичный инструмент помощи. Именно поэтому волонтеры и украинские бизнесы создали "Подписку на войско" - платформу, которая позволяет каждому оформить регулярную поддержку в два клика. Платформа создает предсказуемую модель поддержки, благодаря которой бригады могут планировать закупки, а не ждать срочных сборов. Все средства автоматически поступают без комиссий и посредников", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают подписываться на бригады так же, как на любимый сервис. Чтобы начать помогать защитникам на регулярной основе, нужно:

1. Зайти на сайт subscribetoarmy.com и выбрать бригаду.

2. Указать сумму помощи (от 10 грн) и периодичность отчислений (ежедневно/еженедельно/ежемесячно).

3. Оформить подписку, как на другие сервисы - например, Spotify. Деньги будут списываться автоматически в определенное время.

4. Следить за состоянием счета "своей" бригады на открытых дашбордах.

Сейчас происходит подключение к платформе военных подразделений, сообщают ее создатели.

"Для подразделений "Подписка на войско" - бесплатное техническое решение, которое не требует собственного приложения или отдельной инфраструктуры. Бригаде достаточно сообщить команде платформы о желании присоединиться. После верификации она получает собственную страницу, а все поступления направляются напрямую на ее официальный казначейский счет. К платформе уже подключено более 150 бригад. Цель - охватить все боевые подразделения Сил обороны Украины до конца 2026 года", - отмечают разработчики.

Они приводят пример: если только 1% украинцев оформят подписку на 100 грн, армия ежемесячно будет получать 37 млн грн. А это - сотни дронов, связь и техника, закупленные планово, а не в авральном режиме.

Проект создан по запросу Сил обороны группой волонтеров при поддержке бизнеса. Он реализуется на Платформе донаций РАЗОМ, принадлежащей ВСЕУКРАИНСКОМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ "ГРОМАДСКАЯ ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Помощь армии
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает