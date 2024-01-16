Можна отримати штраф. Водіям нагадали про важливість стежити за номерними знаками на авто

В Україні на водіїв-порушників правоохоронці складають адміністративні протоколи. Однак часто водії забувають про стан автомобільних номерів, і це також призводить до штрафів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
У поліції нагадали, що порушенням ПДР є закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.
Також заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:
За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.
Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.
Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.
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